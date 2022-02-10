Çocuklarıyla seyir halinde olduğu araç yandı

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde alev alan otomobilde bulunan kadın, çocuklarıyla son anda araçtan inerken, yanan araç hasar gördü.

Araç yangını Çerkezköy ilçesinde bulunan Namık Kemal Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre H.Ş.'nin idaresindeki 34 ZH 4118 plakalı otomobil yolda seyir halindeyken, motor kısmında bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden aracın sürücüsü hemen kontağı kapatarak aracı güvenli bir yere park ettikten sonra arka koltukta bulunan 2 çocuğunu da yanına alıp araçtan çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri, çıkan yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Araçta çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.