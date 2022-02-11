"Somut Olmayan Kültürel Miras” toplantısı

Tekirdağ’da oluşturulan "Somut Olmayan Kültürel Miras Tespit Kurulu" 2022 yılı ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültürel mirasın korunması ve desteklenmesi amacıyla UNESCO tarafından 2003 yılında kabul edilen "Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi"ne 2006 yılında Türkiye'nin de taraf olduğu, sözleşmeye taraf olunmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'nün icracı birim olarak belirlendiği ve ülke sınırları içinde bulunan somut olmayan kültürel mirası korumak amacıyla envanter çalışmalarını yapmak üzere Tekirdağ’da oluşturulan "Somut Olmayan Kültürel Miras Tespit Kurulu" 2022 yılı ilk toplantısını düzenlendi. Toplantıda, Tekirdağ ait somut olmayan kültür mirası ve yaşayan insan hazineleri belirlenerek, gelecek nesillere aktarmak için toplanan komisyon çalışmalarına başlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu’nun Başkanlığında yapılan toplantıda, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür İşleri Şube Müdürü Hüseyin Güler, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Okşan Tandoğan, Doç. Dr. Mehmet Güven Avcı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İlhan Koçer, Tarih Bilincinde Buluşanlara Derneği Başkanı Hüseyin Bayol ve Namık Kemal Derneği Başkanı Sezai Kurt katıldı.

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