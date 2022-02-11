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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmara’da kıyı balıkçılarının umudu karides

İHA

Marmara’da kıyı balıkçılarının umudu karides

Marmara Denizi'ne ağ atan Tekirdağlı balıkçılar, limana karidesle dönüyor.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde balıkçılar, sabah saatlerinde tekneleri ile Marmara Denizi'ne açılıyor. Balıkçılar limana yakaladıkları karideslerle dönüyor. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi 3. Başkanı Şükrü Ozan Dedeler, “Balıkçılıkla uğraşıyoruz. Sabahları denize çıkan arkadaşlarımız var. Marmara’da kıyı balıkçılığının yaptığı bir tek karides avcılığı var. Onların balıklarını alıyoruz. Pazarlamasını yapıyoruz. Böylelikle balıkçılık faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Karidesin bir aylık yasak bir dönemi var. 1 Ocak ile 1 Şubat arası yasak dönem. 1 Şubat'ta arkadaşlarımız denize çıktılar ama şu anki karides durumu çok az. En az 200 kiloya yakın tonaj olması gerekirken, 3040 kilogram karidesle dönüyorlar. Bir kadem ince balığı tutuyorlar, 100 kilo, 150 kilo. Onlar da anca geçimini, mazot hayat şartlarından. Genellikle karides çıkıyor. İşte içinden bir kasa, iki kasa tekir balığı, 12 kilo mezgit balığı, 12 tane fener, 510 kilo jumbosu falan o şekilde dönüyorlar. Kıyı balıkçılarının yapacağı başka faaliyet yok. Kıyı balıkçılığının tek umudu karides avcılığı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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