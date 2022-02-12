Tekirdağ'da dere kenarında erkek cesedi bulundu

Şafak TAŞOYAR/MARMARAEREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ´ın Marmaraereğlisi ilçesinde İsmail Şimşek (28), dere kenarında ölü olarak bulundu.
Sultanköy Mahallesi´ndeki Kınık Deresi kenarından geçen vatandaşlar, akşam saatlerinde bir erkek cesedi görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede battaniyeye sarılı cesedin İsmail Şimşek´i ait olduğu belirlendi. Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Şimşek´in cansız bedeni Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Daha önce uyuşturucu madde bulundurmak ve adam yaralamak gibi suçlardan sabıkası bulunduğu belirlenen Şimşek´in vücudunda yapılan incelemede darp ya da başka bir iz bulunamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Şafak TAŞOYAR
2022-02-12 20:14:50
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