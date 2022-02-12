Yol ortasında direksiyon başında sızdı, polis fark etti Direksiyon başında uyuyakalan şoför: "Çok rahat uyudum, güzel çekim yapın"

17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ışıklı kavşağa geldiği sırada direksiyon başında sızan kamyonet şoförü, devriye atan polis ekibi tarafından fark edildi. Sürücü, gazetecilere, "Çok rahat uyudum, güzel çekim yapın" dedi.

Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde Ruşenler Sokak kesişimindeki ışıklı kavşakta, devriyeye çıkan polis ekipleri, yol ortasındaki kamyonetin hareket etmediğini fark edince incelemek için durdu. Direksiyon başında uyuklayan kamyonet şoförünün alkollü olduğu belirlendi. Trafik ekiplerinin olay yerine ulaşması sonrası araçtan indirilen alkollü sürücü N.A’nın ehliyetine el konuldu.



“Çok rahat uyudum”

Gazetecilerin araçta uyudunuz mu sorusu üzerine şoför N.A, “Çok rahat uyudum. Hepinize iyi akşamlar. Güzel çekim yapın” diye cevap verdi.

Trafiği tehlikeye düşürmekten işlem yapılan sürücü N.A’nın kullandığı kamyonet, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak otoparka konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.