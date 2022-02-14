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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gülün dalı 30 TL oldu: Sevgililere gününü pahalılık vurdu

İHA

Gülün dalı 30 TL oldu: Sevgililere gününü pahalılık vurdu

14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle çiçekçilerde zaman zaman yoğunluk yaşanırken, çiçek fiyatlarının yüksek olması sebebiyle işletmeciler eski günlerdeki randımanı yakalayamadıklarını ifade etti.
14 Şubat Sevgililer Günü olması sebebiyle eski günlere nazaran çiçekçi dükkanlarında hareketlilikler yaşanıyor. Sevgililer Gününün değerlendirip, kazanç elde etmek isteyen çiçekçiler, çiçek fiyatlarının yüksek olmasından dolayı eski sevgililer günlerindeki gibi müşteri bulamadıklarını ifade ettiler. Sevgililer gününde en çok satılan gülün Tekirdağ’daki fiyatı 25 ile 30 TL arasında değişiyor.
Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde çiçek dükkanı işleten İbrahim Erol, “Bugün sevgililer günü çok şükür bir şeyle oluyor. Eski sevgililer günlerine nazaran biraz kötü. Ama yine de bir şeyler var. Çünkü ürünler çok pahalı. Çiçeklerde çok aşırı pahalılık var. Pek fazlada dükkana çeşit alamadık. Özellikle kır çiçekleri, papatyalar. Gülün tanesini 30 liradan veriyoruz. Şuana kadar eski günlere göre çok yüksek fiyatlar. Bakalım kısmet, akşam üstü herkes eve giderken çiçek alıyor. Daha yoğun oluyor. Her sene bin 500 gül satarken bu sene dükkana 500 adet gül koyabildik. Neden çünkü çok pahalılıktan. Orkidelerin fiyatı yükseldi. Müşterilerde alamıyor yani” dedi.
İlçede çiçek dükkanı işletmeciliği yapan Volkan Can ise, “Önceki sevgililer günü ile alakası yok. Durumda belli her şey çok pahalı. İnsanların maddi olarak durumları da yok. Yani eski sevgililer gününü tadı yok. Şuanda normalde buraların dolup taşması lazım. Ama maalesef oturuyoruz” diye konuştu.
Çiçekçi dükkanlarına gelen vatandaşlarda bugün sevgililer günü olması sebebiyle çiçek almaya geldiklerini ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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