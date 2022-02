Fakülteden 350 kiloluk demir hırsızlığına polis engeli

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde fakülte çevresindeki yaklaşık 350 kilo demiri at arabasına yükleyerek çalmaya çalışan at arabalı şahıslar polisi görünce bıçak çekerek kaçtı.

Silahtarağa Mahallesi’nde bulunan Çorlu Mühendislik Fakültesi civarından hurda demir malzemeleri çalan at arabalı şahıslar, Hıdırağa Mahallesi istikametine kaçarak izini kaybettirmek istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, yaklaşık 350 kilo demir yüklü at arabasını Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde ele geçirdi. Polise bıçak çektiği iddia edilen şahıs, arabadan boşandırdığı atı alıp olay yerinden kaçtı. Demir malzemeler sahibine teslim edilirken, hırsızlığa karışan şahısların kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

