Tekirdağ’da Tezhip Sanatı Sergisi açıldı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü planlı ve yaygın öğretim faaliyetleri kapsamında düzenlenen Tezhip Sanatı Sergisi açıldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılışa, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım’ın yanı sıra, İl Jandarma Komutan V. Mustafa Çetinkaya, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kursiyerler, tezhip sanatı hocaları ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Vali Yıldırım, “Bizim geleneksel el sanatımızda, kültürümüzde minyatür hariç resim çok fazla yer almayınca, biz yazıya yönelmişiz. Hat sanatı diyoruz ve yazının en güzelini ortaya koymuşuz. Dünyada başka bir kültürün bu kadar güzel yazı yazıp, yazdığı yazıları bir sanat eserine dönüştürerek bir taraftan da tezhip gibi daha güzel bir sanatla süslemek suretiyle mekanları şenlendirdiğini göremiyoruz. Sadece bizim kültürümüzde var ve bunu yaşatan ustalarımıza, bunu yaşatan hocalarımıza, bunlara katkı veren kursiyerlerimize, yeni şeyler öğrenip yeni katkılarda bulunanlara ve bunları destekleyenlere şükranlarımı arz ediyorum. Bu gayretin, bu çabanın burada kalmamasını temenni ediyorum. Bundan sonraki inşallah daha geniş, daha güzel, daha kapsamlı gerek tezhip açısından gerek hat sanatı açısından yeni güzel tabloların, levhaların yazıldığı güzel sergilerin açılışında hep birlikte olmayı temenni ediyorum” dedi.

Vali Yıldırım’ın konuşmasının ardından kurdele kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi.

Ardından Vali Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, sergiyi gezerek kursiyerlerin yaptığı tezhip sanatı eserlerini inceledi.

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