Çorlu'da su kanalına uçan motosikletli yaralandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yoldan çıkan motosikletin su kanalına devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çevreyolu üzeri Silahtarağa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy yolundan çevre yoluna sapan T.Y.’nin kullandığı 59 ADT 328 plakalı motosiklet, virajda kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Şarampole yuvarlanan motosiklet su kanalına devrildi. Kazada yaralanan motosikletli genç, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, T.Y.’nin sürücü belgesinin olmadığı ortaya çıktı.

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