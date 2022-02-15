

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'da TIR'la çarpışan hafif ticari araçtaki Barış Akif Tombul hayatını kaybetti, Muhammed Mustafa Y. ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çerkezköy ilçesi Pınarça Mahallesi'ndeki cezaevi kavşağında meydana geldi. Erdem B.'nin kullandığı 59 VD 556 plakalı TIR ile Muhammet Mustafa Y. idaresindeki 41 YV 693 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre ışık ihlali nedeniyle çapıştı. Kazada, hafif ticari araçta sıkışan Muhammet Mustafa Y. ile Barış Akif Tombul yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan 2 yaralı, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Tombul, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Muhammed Mustafa Y.'nin de durumunun ciddi olduğu belirtildi.

TIR şoförü Erdem B. gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA

2022-02-15 13:56:13



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