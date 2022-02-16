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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ’da kolluk şikayet büroları mevzuatına ilişkin eğitim

İHA

Tekirdağ’da kolluk şikayet büroları mevzuatına ilişkin eğitim

Tekirdağ’da Kolluk Şikayet Büroları’nın iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, varsa uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi, mevzuatın uygulamaya yansıtılması ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla eğitim programı düzenlendi.
Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitim program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Amaç, etkili ve hızlı işlem
Ardından konuşan Vali Aziz Yıldırım, “Kolluk Gözetim Komisyonları 2016 yılında kurulmaya başlandı. Söz konusu komisyonu kuran kanun, Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında yürürlüğe konmuştur. Bu kanun, AB eşleştirme projesi çerçevesinde hazırlanmıştır. Projenin uygulanması ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açık, adil, etkin ve Avrupa Birliği standartları ile tutarlı bir kolluk gözetim sistemine erişim sağlanması hedeflenmiştir. Söz konusu kanunun amacı, kolluk şikâyet sisteminin daha etkili ve hızlı işlemesini sağlamak, saydamlığını ve güvenilirliğini geliştirmek üzere, kolluk görevlilerinin işledikleri iddia edilen suçlardan veya disiplin cezasını gerektiren eylem, tutum veya davranışlarından dolayı idari merciler tarafından yapılan ya da yapılması gereken iş ve işlemlerin merkezi bir sistemde kayıt altına alınması ve izlenmesi amacıyla Kolluk Gözetim Komisyonunun kurulması, Komisyonun görevleri, yetkileri ve çalışma yöntemi ile kolluk şikâyet sistemine yönelik diğer idarî tedbirlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu kanun, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilâtında yani iç güvenlik teşkilatlarında görevli kolluk personelinin işlediği iddia edilen suçlarla veya disiplin cezasını gerektiren eylem, tutum veya davranışlarıyla ilgili olarak idarî merciler tarafından yapılan ya da yapılması gereken iş ve işlemleri kapsamaktadır. Söz konusu kanunla verilen görevleri, kendi yetki ve sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirmek üzere Kolluk Gözetim Komisyonu kurulmuştur. Komisyon, İçişleri Bakanlığı bünyesinde sürekli kurul olarak görev yapmaktadır. Kolluk şikâyetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere ilimizde, il idare kurulu müdürlüğü, ilçelerimizde ise yazı işleri müdürlüğü/hukuk işleri şefliği bünyesinde kolluk şikâyet büroları oluşturulmuştur. Bu birimler, mülki idare amirleri tarafından görevlendirilmiş yeteri kadar personelden oluşmaktadır. İhbar ve şikâyetlere ilişkin olarak iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi bu birim tarafından yerine getirilmektedir” dedi.

“Hukuka ve kanuna güven artacak”
Kolluk şikâyet bürolarının ihbar ve şikâyetlerin merkezi kayıt sistemine kaydını yapmak, kanun kapsamında komisyon ile ilgili yazışmaları yürütmek, ihbar ve şikâyetlerle ilgili yazışmaların kaydı, takibi, ilgili birimlere sevk edilmesi ve diğer işlemleri yapmakla görevli olduğunu da ifade eden Yıldırım, “Bu vesileyle, yapılacak çalışmaların kolluk kuvvetlerinin hesap verilebilirliğini, verimliliğini, etkinliğini, vatandaşların hukuka ve kurumlara olan güvenini artıracağına inanıyorum. Bu toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde açıklama yaparak, konuşmalarını noktaladı.
Vali Yıldırım’ın konuşmasının ardından Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök ve Mülkiye Başmüfettişi Cumhur Çilesiz Kolluk Şikayet Büroları Mevzuatı hakkında katılımcılara eğitim verdi.
Ardından programın öğlen oturumunda Mülkiye Başmüfettişi Cumhur Çilesiz, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’la ilgili eğitim verdi.
Eğitim programı, sorucevap bölümünün ardından sona erdi.
Programa Vali Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Vali Yardımcıları Murat Eren, Osman Abdullah Günaydın, Asaleten Karabulut, İlçe Kaymakamları, İl İdare Kurulu Müdürü Selami Evli, kurum müdürleri, Kaymakamlıklar bünyesinde araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması görevlendirilen personel katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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