Üniversite adayı gençlere sınav ücreti desteği

Süleymanpaşa Belediyesi, üniversite sınavına girecek olan ancak maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin sınav giriş ücretlerini ödeyecek.

Süleymanpaşa’da ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin üniversite sınavına hazırlanan çocuklarına destek olmak için bir çalışma başlatan Süleymanpaşa Belediyesi, başvuruda bulunacak olan gençlerin YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) giriş ücretlerini karşılayacak.

Başvurular Süleymanpaşa Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Son başvuru tarihi ise 2 Mart 2022 Çarşamba mesai saati sonu olarak belirlendi.



Başkan Yüksel müjdeyi böyle duyurdu

Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden bir video yayınlayarak gençlere müjdeyi duyuran Başkan Yüksel, “İhtiyaç sahibi ailelerimizden bizlere bu konuda ciddi talepler geldi. Biz de bu talepleri değerlendirerek bir çalışma yaptık. 2 Mart’a kadar yapılacak olan başvurular doğrultusunda, ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) giriş ücretini Süleymanpaşa Belediyesi olarak karşılayacağız. Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimiz. Ağabeyleri olarak her zaman yanlarında olacağız. Allah gençlerimize zihin açıklığı versin. İnşallah, yolları ve bahtları açık olsun. İnanıyorum ki Süleymanpaşa’nın gençleri Süleymanpaşa’yı en iyi yerlerde temsil edecektir” açıklamasında bulundu.

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