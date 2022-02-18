Göç dalgasına platformlu önlem

Leyleklerin göç dalgasına karşın Tekirdağ'da leyleklerin elektrik tellerinden zarar görmemesi için farklı bölgelere platform çalışması yapılıyor.

Avrupa ve Afrika kıtaları arasında mevsimsel göç halinde bulunan leyleklerin misafirliğine az bir zaman kala Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı 1. Bölge Müdürlüğü Tekirdağ Şube Müdürlüğü ve TREDAŞ ile ortak çalışmalar başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine bağlı Karakavak, Hedeyli ve Lahana Mahallelerine 19 yuva platformu takıldı.

Leyleklerin elektrik hattından zarar görmemesi amacıyla, Tekirdağ genelinde 100'ü aşkın yuva platformu yerleştirildi.

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