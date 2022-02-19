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Tekirdağ Ergene'de TIR’a arkadan çarpan kamyonun şoförü araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden yaralı çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çorlu Çerkezköy yolu üzeri Ergene ilçesine bağlı Yulaflı Mahallesi mevkiindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Çerkezköy istikametine seyreden Yavuz Poyraz yönetimindeki 81 ABY 936 plakalı kamyon, ışıklı kavşak yakınlarında Selahattin Ö. idaresindeki TIR’a arkadan çarptı.



Sıkışan sürücü için itfaiye seferber oldu

Feci kaza sonrası araç içinde sıkışan kamyon şoförünün yardımına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik kurtarma çalışmasının ardından kamyon şoförü Yavuz Poyraz, sıkıştığı yerden yaralı çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Trafik kilitlendi

Kaza anında trafik tek şeritten verilirken, Çerkezköy istikametine yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan kamyonun olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü. Kazayla ilgili Ergene jandarması tarafından soruşturma başlatıldı.

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