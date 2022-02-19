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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde saman yüklü kamyon devrildi.



Olay, saat 16.00 sıralarında Muratlı’nın Arzulu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Tarık A. idaresindeki saman yüklü kamyon, henüz nedeni öğrenilemeyen bir şekilde devrildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kamyonun aşırı yüklemeden ötürü devrildiği ileri sürüldü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri intikal etti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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