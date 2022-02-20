Marmara Denizi’ndeki deprem Tekirdağ’da da hissedildi

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Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Şarköy açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 10.42 km derinliğinde meydana gelen deprem Tekirdağ’da da hissedildi. Depremle ilgili bir olumsuzluk olmadığı belirtildi.

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