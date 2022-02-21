Şarköy açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem (2)

ŞARKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI BOŞALTILDI
Şarköy ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle daha önce güçlendirilip onarım gören İlçe Emniyet Müdürlüğü binası, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Akkoyun'un talimatıyla tedbir amaçlı boşaltıldı. Binada görevli personel talimat üzrine binadan ayrıldı. İlçede hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar sıkağa çıktı. İlçe genelinde ilk belirlemelere göre hasar meydana gelmediği öğrenildi.TEKİRDAĞ, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Sarköy Nuri ÇAĞLAR
2022-02-21 00:28:49
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