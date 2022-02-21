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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da 75 bin kaçak makaron ele geçirildi

İHA

Tekirdağ'da 75 bin kaçak makaron ele geçirildi

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada, 75 bin adet bandrolsüz dolu makaron ele geçirildi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 75 bin adet bandrolsüz dolu makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli 2 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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