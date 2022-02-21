Tekirdağ, en çok konut satılan iller arasında 8. sıraya yükseldi

Türkiye’deki toplam konut satışlarının yüzde 2,5’i Tekirdağ’da gerçekleşerek en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 8. sırada yer aldı.

TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 artarak 88 bin 306 oldu. 2 bin 215 konut satışı ile Türkiye’deki toplam konut satışlarının yüzde 2,5’i Tekirdağ’da gerçekleşerek en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 8. sırada yer aldı. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 110 konut satışı ve yüzde 17,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 255 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 5 bin 486 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 31 konut ile Hakkari ve 44 konut ile Bayburt oldu.

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