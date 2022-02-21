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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sporcu öğrenciler başarılarını paylaştı

İHA

Sporcu öğrenciler başarılarını paylaştı

Çeşitli spor müsabakalarında Tekirdağ il genelinde ve il temsilcisi olarak katıldıkları bölge şampiyonalarında derece elde eden Çorlu Lisesi öğrencileri başarılarını Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü ile paylaştı.
Çeşitli spor müsabakalarında il ve bölge derecesi alan Çorlu Lisesi öğrencileri İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin Erdoğan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere Çorlu Lisesi Müdürü Bülent Kaya ve okul öğretmenleri de eşlik etti.
Liseler arası genç kızlar basketbol müsabakalarında Tekirdağ il üçüncüsü olan genç kızlar basketbol takımı, genç kızlar taekwondo müsabakalarında 63 kiloda Tekirdağ il ikincisi olan İnci Gökçeli, genç erkekler karate müsabakalarında 50 kilogramda Tekirdağ il ve bölge birincisi olan Efe Kuzu, genç erkekler serbest stil güreş müsabakalarında 70 kilogram genç erkeklerde Tekirdağ il birincisi olan Hasan Serttaş, genç erkekler grekoromen güreş dalında 130 kilogramda il birincisi ve bölge ikincisi olan Kerem Kılıç, genç kızlar serbest stil güreş müsabakalarında 57 kiloda Tekirdağ il birincisi olan Ecrin Çağla Çetin ile üst gençler kickboks müsabakalarında 74 kiloda Tekirdağ il ikincisi olan Nurullah Eken Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan’ı makamında ziyaret ederek başarılarını paylaştı.
Ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti ifade eden Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan sporcu öğrencileri başarılarından ötürü kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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