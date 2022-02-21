Limanı kapatan çakıllar temizleniyor

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde dalgalar ve derelerden kendiliğinden aşınarak limanı kapatan taş çakıllarını temizleme çalışması başlatıldı.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde bulunan Hoşköy Limanında dere ve dalgalardan oluşan aşınmalar sonucu liman girişinde çakıl birikimi oluşması sonucu ve son 5 yılda bu aşınmaların kayık ve teknelere zarar vermeye başlamasıyla balıkçı camiası zaman zaman şikayetlerini dile getirdi.

Sorunun Şarköy Kaymakamlık birimlerine bildirilmesi üzerine yapılan yazışmalar sonucunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çakıl taşlarının temizlenmesi için olay el attı.

Bakanlık tarafından görevlendirilen 2 gemi, birikerek limana giriş çıkış yapmaya zorlanan tekne sahiplerini bu dertten kurtarılması için temizleme çalışması başlatıldı.

Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya’da hem limanı hem de balıkçıları ziyaret ederek, temizleme çalışmalarını yerinde inceledi.

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