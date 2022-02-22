Kolordu Caddesi üzerinde kaldırım düzenleme çalışmaları başladı

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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Kolordu Caddesi üzerinde yaşanan hatalı parklanma ve yaya kaldırımı sorununa çözüm getirmek üzere başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda başlanan çalışmalar kapsamında yol genişletme, araç park alanları ve kaldırım düzenlemeleri yapılıyor. Düzenlemelerle kaldırıma araç park edilmesi önlenecek, araçlar için de uygun park alanları yapılmış olacak.



Yüksel yerinde inceledi

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kolordu Caddesi üzerinde yaşanan yaya kaldırımı ve hatalı parklanma sorunlarını ortadan kaldıracağımız düzenleme çalışmalarına başladık. Güzergâhta baştanbaşa yapacağımız yenileme çalışması ile cadde esnafımızın ve mahalle sakinlerimizin beklentisini karşılayacak yeni bir düzenleme yapacağız” diye konuştu.

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