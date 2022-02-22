4.1 ile sallanan Şarköy’de deprem tatbikatı

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Geçtiğimiz gün 4.1 şiddetiyle sallan Tekirdağ’ın Şarköy ilçesindeki okullarda deprem tatbikatı yapılarak afete eğitimi gerçekleştirildi.

2022 yılı Afet Tatbikat yılı kapsamında AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından afetlere yönelik eğitimler devam ediyor. Geçtiğimiz gün Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 4.1 şiddetindeki depreme en yakın buluna Şarköy ilçesinde afet eğitimleri devam ediyor.

Şarköy ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu ve Orta Okulu öğrencilerine afet farkındalık eğitimi, deprem anı tatbikatı, tahliye tatbikatı eğitimi verildi. Teorik eğitim sonrası ekiplerce deprem simülasyon tırında tıra bindirilen öğrencilere hem pratik eğitim verildi hem de deprem korkularını yenmeleri sağlanmaya çalışıldı.

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