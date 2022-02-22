İki otomobil çarpıştı; 1 yaralı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesi’nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, MalkaraHayrabolu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 89 yaşındaki Ekrem Güvelce idaresindeki 59 ABF 055 plakalı otomobil karşı yönden gelen Hakan Gülşen (30) yönetimindeki 39 AB 774 plakalı otomobil ila kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından Ekrem Güvelce idaresindeki otomobil şarampole düştü.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otomobil sürücüsü Ekrem Güvelce ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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