2 saatlik paramotor uçuşuyla Tekirdağ- Çanakkale Otoyolu’nun son halini görüntüledi Cumhurbaşkanının prestij projesi, paraşütle havadan görüntülendi

1915 Çanakkale Köprüsünü de içine alan İstanbul’u Kuzey Ege’ye bağlayacak olan prestij projesinin Tekirdağ Çanakkale otoyolu kesimi paramotor paraşüt ile havadan görüntülendi.

2022 yılında hizmete açılması hedeflenen MalkaraÇanakkale Otoyolu Kesimi ve 1915 Çanakkale Köprüsünün de bünyesinde yer aldığı İstanbul'u Çanakkale'ye ve sonrasında Kuzey Ege'ye bağlayacak prestij proje, paramotor paraşütü Yılmaz Özkaya tarafından havadan görüntülendi. Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşayan Yılmaz Özkaya, paramotorla 2 saatlik uçuş yaparak KınalıTekirdağÇanakkaleSavaştepe Otoyolu’nun son durumunu kayıt altına aldı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşayan, yamaç paraşütü ve paramotor pilotu aynı zamanda gazeteci Yılmaz Özkaya, Projenin 55 kilometrelik kısmını görüntüleyerek, “10 yılı aşkın süredir paramotorla uçuyorum. Uçtuğum bölgeleri ve oralardaki yatırımları, elimden geldiğince görüntülemeye çalışıyorum. TekirdağÇanakkale Otoyolu’nu da çalışmaların başladığı günden beri zaman zaman görüntüledim. Son olarak da açılışa hazır halini kayda aldım. Otoyolun, GeliboluBolayır / MalkaraAhievren arasındaki yaklaşık 55 kilometrelik bölümünün son durumunu, Çimpe Kalesi’nden kalkıp, Ahievren’e indiğim 2 saatlik uçuşla elimden geldiğince görüntüledim. 18 Mart 2022’de, 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte açılacak otoyol, gerçekten çok güzel olmuş. İnşallah, güzel yolculuklara vesile olur. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



Cumhurbaşkanı övgüyle bahsetmişti

Yap İşlet Devret Projesi 89 kilometre otoyol ve 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğundaki KınalıTekirdağÇanakkaleSavaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alan MalkaraÇanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Otoyolu kesimi 89 kilometrelik otoyol projesinin yaklaşım viyadükleri dahil olmak üzere 4,6 kilometresi 1915 Çanakkale Köprüsü, kalan 84,4 kilometrelik kesimi ise MalkaraÇanakkale arasındaki otoyol kesimini oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın da övgüyle bahsettiği büyük projede İstanbul'dan yola çıkıp Avrupa yakasından devam edildiğinde Çatalca, Malkara, 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden Savaştepe'ye, oradan da İzmir'e kadar ulaşmak mümkün olacak.

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