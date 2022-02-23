Çorlu Lisesi'nde "Z" Kütüphane açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorlu Lisesi'nde "Z" Kütüphane açıldı

İHA

Çorlu Lisesi'nde "Z" Kütüphane açıldı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu ilçesinde eğitim öğretim veren kurumlar arasında yer alan Çorlu Lisesi’nde merkezi bütçe ve hayırsever desteği ile kurulan, içerisinde 7 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı ve 975 kitap bulunan 'Z' kütüphanenin açılışına katıldı.
Ardından konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “Burası olmazsa çocuklar başka yerlerde, gençler de başka atölyelerde bu mecburiyeti sürdürmek zorunda kalacaklar ama dersten çıktıktan sonra ister ders arasında isterse öğlen arasında isterlerse derse erken geldikleri zaman okulumuzda öğle ya da sabahçı olmadığı için tam gün olduğu için daha fazla kalabilecekler. Öğrencilerimiz, sınıftaki kalan süreyi çok daha öğrenme odaklı olarak değerlendirebilme imkanına sahip olabilecekler. Hem gerek kaldığında başlarında öğretmende kalabilecek veya isteyen öğrencilerimiz isterse ders de çalışabilecekler. İsterse araştırma yapabilecek veya arkadaşlarıyla sosyal aktivite yapabilecekler. Herhangi bir istenmeyen davranışa alışmalarından ise öğrencilerimiz burada hem daha güzel vakit geçirebilecekler. Hem de kendilerine faydalı olan bir şeylerle uğraşacaklar. Kitapla ya da diğer donanımlarla internet ortamlarında erişilebilen kütüphanelerde var. Fakat kütüphanelerimizin kitaplarla zenginleşmesi doğru ama asıl benim düşüncem kütüphaneler, öğrenciyle orada araştırma yapanla çalışma yapanla zenginleşiyor” dedi.
Vali Yıldırım ayrıca, “Buradan faydalanan öğrenci sayısı ne kadarsa, bu kütüphaneler o kadar zengin kütüphaneler haline gelecek. Sadece öğrencilerimizin değil, öğretmenlerimizin de kütüphanelerden faydalanması okul çalışanlarımızın faydalanması, okul aile birliği, öğrenci velilerinin bile buralardan faydalanması mümkündür. Bu kütüphanelerin artması bizi sevindirir ama sadece kütüphane sayısının artması değil aynı zamanda kütüphaneden faydalananların da artması bizim asıl hedefimizdir. Bu ne zaman en yüksek seviyede temin edebilirsek o zaman en zengin kütüphaneye sahip olmuş olacağız. Bütün okullarımız an itibariyle bir kütüphaneye sahipler. Okul aile birliğimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Açılışta konuşan Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ise yaptığı bilgilendirmede, “Başlamış olduğumuz kütüphanesiz okul kalmasın projesinde Kasım ayına kadar 163 okulumuzda kütüphanemiz bulunmamaktaydı. Ancak 23 ay içerisinde 163 okulumuzun kütüphanesi tamamladık. Okulumuzda, aslında kütüphane vardı ama zenginleştirilmiş kütüphane olarak yükselttik. Bundan sonraki aşamada açılmış olan kütüphanelerimizin kitaplarla zenginleştirilmesi ve öğrencilerimiz için yaşam mekanları haline getirilmesi çok önemli. Bundan sonra kütüphanelerimizde bazı derslerin işlenmesini, bazı sosyal aktivitelerin yapılmasını, seminerlerimizin yapılmasını sağlamaya çalışacağız ve yaşam mekanları haline getirmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi. Sonrasında Vali Yıldırım, kütüphaneyi gezerek öğrencilerle sohbet etti.
Açılışa Vali Yıldırım’ın yanı sıra Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mangal yakarken saçları yandı
YEREL HABERLER Mangal yakarken saçları yandı
Tekirdağ’da trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı
Zabıta memurunun büyük başarısı Tekvando başantrenörü oldu
YEREL HABERLER Zabıta memurunun büyük başarısı Tekvando başantrenörü ...
Madalya ve kupalar sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Madalya ve kupalar sahiplerini buldu
Eşinin ölüm yıldönümünde anısına kütüphane kurdu Hamdi Temizel Kütüphanesi törenle açıldı
YEREL HABERLER Eşinin ölüm yıldönümünde anısına kütüphane ...
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonları
YEREL HABERLER Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonları
Koronavirüs hastalarına ayrılan yatak sayısı 100'den 30'a düşürüldü
YEREL HABERLER Koronavirüs hastalarına ayrılan yatak sayısı 100'den ...
2 saatlik paramotor uçuşuyla Tekirdağ- Çanakkale Otoyolu’nun son halini görüntüledi Cumhurbaşkanının prestij projesi, paraşütle havadan görüntülendi
YEREL HABERLER 2 saatlik paramotor uçuşuyla Tekirdağ- Çanakkale ...
Genel kurulda güven tazeledi
YEREL HABERLER Genel kurulda güven tazeledi
47 senedir kan bağışlıyor
YEREL HABERLER 47 senedir kan bağışlıyor
İki otomobil çarpıştı; 1 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı; 1 yaralı
Kış ayında hayvanlara 70 ton yem bırakıldı
YEREL HABERLER Kış ayında hayvanlara 70 ton yem bırakıldı
Tekirdağ'da 57'nci Alay temsili sancak devir teslim töreni
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 57'nci Alay temsili sancak devir teslim ...
57. Alayda sancak töreni
YEREL HABERLER 57. Alayda sancak töreni
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi ...
4.1 ile sallanan Şarköy’de deprem tatbikatı
YEREL HABERLER 4.1 ile sallanan Şarköy’de deprem tatbikatı
Kolordu Caddesi üzerinde kaldırım düzenleme çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Kolordu Caddesi üzerinde kaldırım düzenleme ...
Biriktirdiği harçlıklarını bağışladı
YEREL HABERLER Biriktirdiği harçlıklarını bağışladı
Meraya 10 ton gübre atıldı
YEREL HABERLER Meraya 10 ton gübre atıldı
Türkiye şampiyonu başarısını paylaştı
YEREL HABERLER Türkiye şampiyonu başarısını paylaştı
En iyi narkotik polisi anne projesinde öğretmen eğitimleri başladı
YEREL HABERLER En iyi narkotik polisi anne projesinde öğretmen ...
Arkadaş kavgasını ayırmak isteyen muhtar silahla vuruldu
YEREL HABERLER Arkadaş kavgasını ayırmak isteyen muhtar silahla ...
Hurdaya dönen araçtan içki şişesi çıktı, sürücü kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Hurdaya dönen araçtan içki şişesi çıktı, sürücü ...
Cumhurbaşkanının afişlerini yırtan şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanının afişlerini yırtan şahıs gözaltına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.