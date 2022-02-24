Tekirdağ - İstanbul yolunda dron destekli uygulama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ - İstanbul yolunda dron destekli uygulama

İHA

Tekirdağ Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağİstanbul yolunda dron destekli uygulama gerçekleştirildi.

Tekirdağ - İstanbul yolunda dron destekli uygulama

Tekirdağ Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağİstanbul yolunda dron destekli uygulama gerçekleştirildi.
Tekirdağ Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, sorumluluk bölgelerinde trafik bilincinin geliştirilmesi, sürücülerin yakalanma riski duygusunu artırmak trafik kurallarına uyumunu üst seviyeye taşımak ve her an etkin bir şekilde kontrollerin gerçekleştirildiğini sürücülere hissettirmek amacıyla denetimleri devam ediyor.
Tekirdağ Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri özellikle trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde (D110/04 İstanbulTekirdağ Karayolu) denetimlerini karadan ve havadan sürdürüyor. Denetimlerde, kırmızı ışık ihlali, emniyet şeridi ihlali, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, yakın takip gibi ihlalleri denetimlerine ağırlık verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere polislik mesleği anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere polislik mesleği anlatıldı
2021 yılında Kamu Denetçiliğine ve CİMER'e 8 milyona yakın başvuru yapıldı Kamu Başdenetçisi Ombudsman Şeref Malkoç: “Kamu Denetçiliği Kurumu gibi CİMER gibi bu gibi kurumların demokrasinin gerçek manada uygulanmasının birer aracıdır”
YEREL HABERLER 2021 yılında Kamu Denetçiliğine ve CİMER'e 8 milyona ...
Tekirdağ’a model fabrika kurulacak
YEREL HABERLER Tekirdağ’a model fabrika kurulacak
Hayrabolu yolunda otomobil takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Hayrabolu yolunda otomobil takla attı: 1 yaralı
Aynı yöne giden traktör ile ticari araç çarpıştı; 1 yaralı
YEREL HABERLER Aynı yöne giden traktör ile ticari araç çarpıştı; 1 ...
Emekli çiftçi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Emekli çiftçi evinde ölü bulundu
Mangal yakarken saçları yandı
YEREL HABERLER Mangal yakarken saçları yandı
Çorlu Lisesi'nde "Z" Kütüphane açıldı
YEREL HABERLER Çorlu Lisesi'nde "Z" Kütüphane açıldı
Tekirdağ’da trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı
Zabıta memurunun büyük başarısı Tekvando başantrenörü oldu
YEREL HABERLER Zabıta memurunun büyük başarısı Tekvando başantrenörü ...
Madalya ve kupalar sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Madalya ve kupalar sahiplerini buldu
Eşinin ölüm yıldönümünde anısına kütüphane kurdu Hamdi Temizel Kütüphanesi törenle açıldı
YEREL HABERLER Eşinin ölüm yıldönümünde anısına kütüphane ...
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonları
YEREL HABERLER Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonları
Koronavirüs hastalarına ayrılan yatak sayısı 100'den 30'a düşürüldü
YEREL HABERLER Koronavirüs hastalarına ayrılan yatak sayısı 100'den ...
2 saatlik paramotor uçuşuyla Tekirdağ- Çanakkale Otoyolu’nun son halini görüntüledi Cumhurbaşkanının prestij projesi, paraşütle havadan görüntülendi
YEREL HABERLER 2 saatlik paramotor uçuşuyla Tekirdağ- Çanakkale ...
Genel kurulda güven tazeledi
YEREL HABERLER Genel kurulda güven tazeledi
47 senedir kan bağışlıyor
YEREL HABERLER 47 senedir kan bağışlıyor
İki otomobil çarpıştı; 1 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı; 1 yaralı
Kış ayında hayvanlara 70 ton yem bırakıldı
YEREL HABERLER Kış ayında hayvanlara 70 ton yem bırakıldı
Tekirdağ'da 57'nci Alay temsili sancak devir teslim töreni
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 57'nci Alay temsili sancak devir teslim ...
57. Alayda sancak töreni
YEREL HABERLER 57. Alayda sancak töreni
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi ...
4.1 ile sallanan Şarköy’de deprem tatbikatı
YEREL HABERLER 4.1 ile sallanan Şarköy’de deprem tatbikatı
Kolordu Caddesi üzerinde kaldırım düzenleme çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Kolordu Caddesi üzerinde kaldırım düzenleme ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.