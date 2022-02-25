Çocuk Kulübü Mart ayı etkinlik takvimi açıklandı

Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü, anasınıfı öğrencilerini ağırladı. Çocuk Kulübünün tanıtımının yapıldığı etkinlikte minik öğrenciler doyasıya eğlendi. Öte yandan, Çocuk Kulübü Mart Ayı etkinlik takvimi de açıklandı. Mart ayı boyunca her hafta farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Tekirdağ’da anasınıfı öğrencileri, Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübünü ziyaret etti. Ziyarette miniklere Çocuk Kulübünün faaliyetleri tanıtılırken akıl ve zekâ oyunları oynayan çocuklar keyifli bir gün geçirdiler. Dört farklı oyun öğrenen çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.



Mart ayı etkinliklerle dolu

Öte yandan, Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü tarafından Mart ayı içinde gerçekleştirilecek olan etkinlikler için de kayıtlar başladı. Mart ayı etkinlik takvimi Süleymanpaşa Belediyesi yayın organlarından ilan edilirken, kontenjan sınırlaması bulunan etkinlikler için mutlaka önceden bilgi alınması ve kayıt yaptırılması gerektiği ifade edildi.

Mart ayı boyunca resimden akıl ve zekâ oyunlarına, kitap ayracı yapımından eğlenceli oyunlara kadar birbirinden farklı atölyeler düzenlenecek. Açıklanan takvime göre, 123 Mart: Resim Atölyesi, 8910 Mart: Akıl ve Zekâ Oyunları Atölyesi, 151617 Mart: Kitap Ayracı Yapım Atölyesi, 222324 Mart: Eğlenceli Oyun Atölyesi düzenlenecek.

47 yaş arası çocukların katılabileceği etkinliklerde yer almak isteyen çocuklar için Hükümet Caddesi Yeni Çarşı Sokak’ta bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Ak Çözüm Merkezi’ne ya da Hürriyet Mahallesi’ndeki Çocuk Kulübüne şahsen gelerek ya da 0 282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi üzerinden dâhili 1334 tuşlayarak Çocuk Kulübünden bilgi alınabilecek ve kayıt yaptırılabilecek.

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