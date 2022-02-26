Tekirdağ'dan Ukrayna'ya 5 tır yardım gönderildi

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Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'ya Tekirdağ'dan 5 tır insani yardım malzemesi gönderildi.



Rusya'nın saldırı düzenlendiği Ukrayna’da meydana gelen gelişmeler çerçevesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan içerisinde insani yardım malzemesi bulunan 5 tır, Tekirdağ AFAD Lojistik Merkezi'nden Ukrayna’ya uğurlandı. Uğurlamaya Vali Aziz Yıldırım’ın yanı sıra AFAD İl Müdürü Recep Erol ve AFAD personeli katıldı.

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