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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Ukrayna'ya 5 TIR dolusu insani yardım malzemesi gönderildi.

Rusya'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'ya Tekirdağ'da AFAD tarafından hazırlanan ve içlerinde insani yardım malzemesi bulunan 5 TIR gönderildi. Tekirdağ AFAD Lojistik Merkezi'nden hareket eden TIR'ların uğurlanmasına Vali Aziz Yıldırım, AFAD İl Müdürü Recep Erol da katıldı.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-02-26 19:17:59



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