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Otomobil yoldan çıkıp taklalar attı: 1 yaralı

İHA

Tekirdağ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil taklalar atarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü yaralanırken otomobil hurdaya döndü.

Otomobil yoldan çıkıp taklalar attı: 1 yaralı

Tekirdağ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil taklalar atarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü yaralanırken otomobil hurdaya döndü.

Olay, MuratlıTekirdağ karayolu üzerinde Yeşilsırt Mahallesi İnciröbekleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ayhan K. (46) idaresindeki 59 NG 195 plakalı otomobil, henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde yoldan çıkarak önce köprünün demir korkuluklarına, oradan da taklalar atarak tarlaya uçtu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ayhan K. olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Bölgeye jandarma, bölge trafik ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.
Kazada araç kullanılamaz hale geldi. Yaralı sürücünün yakınları sinir krizi geçirdi. Jandarma ekipleri ise kaza mahallinde yol güvenliğini sağlayıp, yolu tek şeride düşürdü. Kazaya dair inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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