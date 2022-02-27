Tekirdağ’dan Ukrayna’ya 9 tır insani yardım gönderildi

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna’ya Tekirdağ'dan dün gönderilen 5 tır insani yardımın yanı sıra bugün de 4 adet yardım tırı daha yola çıktı.

Rusya'nın saldırı düzenlediği Ukrayna’da meydana gelen gelişmeler çerçevesinde AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından hazırlanan, içerisinde insani yardım malzemesi bulunan 4 adet tır daha Tekirdağ’da bulunan AFAD Lojistik Merkezinden Ukrayna’ya gönderildi.

Saldırı altındaki Ukrayna’ya gitmek üzere yola çıkan tırlarda, bin 600 gıda kolisi, bin 680 battaniye, 200 yatak, 240 adet çadır benzeri insani yardım malzemesi bulunuyor. Tekirdağ’da bulunan AFAD Lojistik Merkezinden dün de 5 adet yardım tırı Ukrayna’ya uğurlanmıştı.

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