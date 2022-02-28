Yolunu kaybeden yaşlı adama polis şefkati

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekibinin, yolunu kaydeden yaşlı adamı evine kadar götürüp bırakması takdir topladı.

Devriye ekipleri, ilçe merkezi genelindeki suç ve suç unsurlarıyla uğraşıp olaylara müdahale ederken, vatandaşa olan şefkatini de esirgemiyor. Yaşlı bir vatandaşın yardım talebine kısa sürede cevap verildi.

Silahtarağa Mahallesi’ndeki ikamet ettiği evden ayrıldıktan bir süre sonra yolunu kaybeden ve telefonunun şarjı biten yaşlı vatandaş, Cumhuriyet Meydanı’nda gideceği yeri bulamayınca çevredeki vatandaşlar aracılığıyla polisten yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede yaşlı adamın yanına gelen devriye ekipleri, polis otosuyla yaşlı adamı evine bıraktı.

Evini bulunca sevinen yaşlı adam, “Polisimizden Allah razı olsun evime kadar bıraktılar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.