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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ’da 24 kaçak göçmen yakalandı

İHA

Tekirdağ’da 24 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 24 kaçak göçmen yakalanırken, 2 kişi ise tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, TOKİ Uygulama Noktasında usulüne uygun olarak durdurulan panelvan araçta arama yapıldı. Panelvan araç içerisinde yapılan aramada, 24 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yapan E.Y. ise gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 24 kaçak göçmen de İl Göç İdaresine teslim edildi.

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