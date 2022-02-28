Yaza hazırlıklar başladı Alkaya ve Altınova sahillerinde incelendi

Süleymanpaşa Belediyesi, şehre kazandırılan iki yeni sahil şeridinde yaz hazırlıklarına başladı. Belediye Başkanı Yüksel hazırlıkları yerinde inceledi.

Süleymanpaşa Belediyesi, şehrin kullanılabilir kıyı uzunluğunu 3 katına çıkardığı iki yeni sahil şeridinde yaza hazırlık çalışmalarına başladı. Cumhuriyet Mahallesi Alkaya mevkiinden başlayarak Değirmenaltı Mahallesi’ne kadar uzanan 1,7 kilometrelik sahil yolunun yapım çalışmaları tamamlanma aşamasına gelirken, ilkbaharın gelişi ile birlikte büyük bir canlılığa kavuşması beklenen Alkaya Sahili’nde palmiyelerin bakımı yapılıyor, çiçeklendirme çalışmaları için tarhlar hazırlanıyor, yürüyüş ve bisiklet parkurları kullanıma hazır hale getiriliyor. Altınova Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl tamamlanarak hizmete kazandırılan 1,4 km uzunluğundaki sahil şeridinde de çiçeklendirme hazırlıkları, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.



“En kısa sürede tamamlayacağız”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, her iki sahil şeridine de ziyarette bulunarak, devam eden çalışmalara yerinde nezaret etti. Yüksel, sahilleri kullanan vatandaşlar ve çocuklarla sohbet etti. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Başkan Yüksel, “Şehrimize kazandırdığımız Altınova Sahilimizdeki yürüyüş yolları, park ve dinlence alanları ile Alkaya Sahilimizi yaza hazırlıyoruz. Süleymanpaşa’mızın yeni yaşam alanlarıyla değişen çehresini günden güne geliştiriyor, güzelleştiriyoruz. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak kıymetli hemşerilerimizin istifadesine sunacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.