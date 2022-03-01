Tekirdağ’da DEAŞ bağlantılı bir kişi yakalandı

NATO'dan çok önemli hamle! 40 bin asker, tank ve füze

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen edilen bir kişi yakalandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde DEAŞ ile bağlantılı bir şüphelinin olduğu bilgisi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Söz konusu belirlenen adrese düzenlenen operasyonda H.A.’yı yakalandı. Gözaltına alınan şahıs ilk işlemlerinin ardından sorgusu için emniyete götürdü. Şahsa ait elektronik materyallerde inceleme alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.