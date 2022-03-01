Şarköy’de Şehit Erteğli'nin Ailesi unutulmadı

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Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde Şarköy’lü Şehit Olcay Erteğli’nin şehadetinin 28. yılı münasebetiyle şehit ailesi ziyaret edildi.

Şarköy İlçe Müftü Vekili Yusuf Acar, Erzurum Şenkaya'da 01 Mart 1994 tarihinde Erzurum ili Şenkaya ilçesinde teröristler tarafından pusuya düşürülerek silahlı çatışmada şehit düşen Olcay Erteğli'nin İstiklal Mahallesinde ikamet eden annesi Sünbile Erteğli ve Oktay Erteğli'nin evlerinde ziyarette bulundu.

Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen, Gazi Süleyman Paşa Camii İmam Hatibi Alim Yılmaz ve Hacı Ahmet Tevfik Parlakyıldız Camii Müezzin Kayyımı İbrahim Yılmaz ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette İlçe Müftü Vekili Acar, okunan Kur’anı Kerim'in ardından Şehit Erteğli ve tüm şehitlerimiz için duâ etti.

İlçe Müftü Vekili ve din görevlilerinin ziyaretlerinin kendilerini çok memnun ettiğini ifade eden Erteğli'nin ailesine, Kur'anı Kerim, İslam İlmihali ve Peygamberimizin Hayatı kitapları hediye edildi.

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