Şarköy’de 110 litre sahte şarap ele geçirildi

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Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde 110 litre bandrolsüz şarap ele geçirildi.

Şarköy'ün Mürefte Mahallesi'nde şarap üretiminde çalışan F.Ş. isimli şahsın kullanmakta olduğu aracında bandrolsüz şarap taşıdığı duyumu alınması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Araç ile ilgili adli makamlardan alınan arama kararına istinaden araçta arama yapıldı. Arama sonucunda 22 adet 5 litrelik bidonlarda bulunan toplam 110 litre bandrolsüz şarap ele geçirilirken, şahıs ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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