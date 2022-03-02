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Tekirdağ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

DHA

Tekirdağ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı


Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ merkezli 4 ilde, görevde bulunan FETÖ/PDY mensubu ceza infaz memurlarına yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin görevde bulunan ceza infaz memurları soruşturmasında; ardışık arama yaptıkları, tanık ifadeleri doğrultusunda örgüt üyeleriyle irtibatları oldukları belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ merkezli İstanbul, Kocaeli ve Samsun'da operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 7 infaz koruma memuru, 2 şoför ve 1 aşçı gözaltına alındı. Tekirdağ'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2022-03-02 14:27:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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