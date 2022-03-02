Tekirdağ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ merkezli 4 ilde, görevde bulunan FETÖ/PDY mensubu ceza infaz memurlarına yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin görevde bulunan ceza infaz memurları soruşturmasında; ardışık arama yaptıkları, tanık ifadeleri doğrultusunda örgüt üyeleriyle irtibatları oldukları belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ merkezli İstanbul, Kocaeli ve Samsun'da operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 7 infaz koruma memuru, 2 şoför ve 1 aşçı gözaltına alındı. Tekirdağ'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2022-03-02 14:27:29
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.