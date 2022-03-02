Şarköy’de 110 litre sahte şarap ele geçirildi

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Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, jandarmanın araçta yaptığı aramada 110 litre sahte şarap ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Şarköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mürefte Mahallesi'nde araçla sahte şarap taşındığını belirledi. Aracı durdurup, arama yapan jandarma ekipleri, 110 litre sahte şarap ele geçirdi. Sürücü F.Ş. ise gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-03-02 14:30:48



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