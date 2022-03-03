Ergene’de kadına şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı.

Ergene Kaymakamlığı’nda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısıyla, 5395 Çocuk Koruma Kanunu kapsamında İlçe Koordinasyon toplantısı 2022 yılı ilk toplantılarında 2021 yılı değerlendirilmesi yapılarak, 2022 yılında kadın çalışmaları ve çocuk çalışmalarıyla ilgili planlamalar yapıldı.

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