Ergene’de kadına şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ergene’de kadına şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

İHA

Ergene’de kadına şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı.
Ergene Kaymakamlığı’nda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısıyla, 5395 Çocuk Koruma Kanunu kapsamında İlçe Koordinasyon toplantısı 2022 yılı ilk toplantılarında 2021 yılı değerlendirilmesi yapılarak, 2022 yılında kadın çalışmaları ve çocuk çalışmalarıyla ilgili planlamalar yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokağındaki zincir marketleri dize getirdi: Ekmek 1 TL’ye düştü Zincir marketler, bu sokakta ekmeği 1 TL’ye düşürürken, başka mahallerdeki şubelerinde ise ekmeği 2,5 liradan satıyor Gazetecileri görünce fiyatları söktüler
YEREL HABERLER Sokağındaki zincir marketleri dize getirdi: Ekmek 1 ...
Öğrencilere siber eğitim
YEREL HABERLER Öğrencilere siber eğitim
Öğrenciler, İstiklal Marşı’nı daha güzel okumak için yarıştı
YEREL HABERLER Öğrenciler, İstiklal Marşı’nı daha güzel okumak için ...
Şarköy'de 110 litre sahte şarap ele geçirildi
YEREL HABERLER Şarköy'de 110 litre sahte şarap ele geçirildi
Tekirdağ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Tekirdağ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Tekirdağ ve Kırklareli'de 'gıda' yüzsüzleri açıklandı: Yağdan köfteye, kıymadan peynire, baldan ete kadar her şeye hile karıştırmışlar
YEREL HABERLER Tekirdağ ve Kırklareli'de 'gıda' yüzsüzleri ...
Çapa motoru hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Çapa motoru hırsızı yakalandı
Şarköy’de 110 litre sahte şarap ele geçirildi
YEREL HABERLER Şarköy’de 110 litre sahte şarap ele geçirildi
Denetimli serbestlik hükümlüleri için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Denetimli serbestlik hükümlüleri için protokol ...
Çorlu’da yolcu minibüsleri denetlendi
YEREL HABERLER Çorlu’da yolcu minibüsleri denetlendi
Atıklardan kütüphane kurdular Atıklar kütüphane oldu
YEREL HABERLER Atıklardan kütüphane kurdular Atıklar kütüphane oldu
Öğrenciler okul dergisini dijitale taşıdı Öğrenciler de dijital dönüşüme ayak uydurdu
YEREL HABERLER Öğrenciler okul dergisini dijitale taşıdı Öğrenciler ...
Kazada ölen meclis üyesi anıldı
YEREL HABERLER Kazada ölen meclis üyesi anıldı
Mezarlık demirlerini çalan hırsızlara muhtardan tepki: “Diriye saygıları yok ki ölüye saygıları kalsın, yazık olsun”
YEREL HABERLER Mezarlık demirlerini çalan hırsızlara muhtardan ...
Şarköy’de Şehit Erteğli'nin Ailesi unutulmadı
YEREL HABERLER Şarköy’de Şehit Erteğli'nin Ailesi unutulmadı
Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonu: Binlerce malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonu: Binlerce malzeme ...
Yeşilay haftası kutlamaları
YEREL HABERLER Yeşilay haftası kutlamaları
Programa çıkıp yardım istemişti; eşi Elçin´i 5 yerinden bıçakladı
YEREL HABERLER Programa çıkıp yardım istemişti; eşi Elçin´i 5 ...
Boşanma aşamasındaki eşini 5 yerinden bıçakladı
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini 5 yerinden bıçakladı
Tekirdağ’da DEAŞ bağlantılı bir kişi yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da DEAŞ bağlantılı bir kişi yakalandı
Çorlulu şehit için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Çorlulu şehit için mevlit okutuldu
Sınavda başarılı olan öğrencilere hafızlık belgeleri verildi
YEREL HABERLER Sınavda başarılı olan öğrencilere hafızlık belgeleri ...
Tekirdağ il genelinde 138 kişi çeşitli suçlardan tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ il genelinde 138 kişi çeşitli suçlardan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.