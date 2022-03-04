Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Süleymanpaşa Belediyesinin yaptırdığı asfalt yolları aynı yerden 45 defa kazması pes dedirtti. O anları görüntüleyen vatandaşlar, çileden çıktı, kazı yerlerine ’TESKİ kazısıdır 4’ işareti yazdıran Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel ise Büyükşehir Belediyesine adeta ateş püskürdü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yeni yapılan asfalt yolları su patlağı iddiasıyla kazmaya devam ediyor. İlçede özellikle yeni yapılan yolların TESKİ tarafından aynı yerden 45 defa kazılması Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi karşı karşıya getirdi. Kazı çalışmalarında durmak bilmeyen TESKİ, EskicamiOrtacami Mahallesindeki bir sokakta daha önce deflarca kazı yaptığı alanda bir süre sonra gece yarısı tekrar kazı yaptı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Yüksel, "Onlar kazmaktan bıkmadı, ben aynı yeri yama yapmaktan bıktım" değerlendirmesinde bulundu.



"Yine aynı yeri kazıyorlar"

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