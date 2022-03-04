Çalıntı tekne motoru bulundu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde çalınan 27 bin lira değerindeki tekne motoru bulunarak sahibine teslim edildi.

Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi Liman mevkiinde E.G. (62) adlı vatandaş müracaatta bulunarak balıkçı barınağında bulunan teknesine ait yaklaşık 27 bin değerindeki motorun çalındığını bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri hırsızlık olayını aydınlatmak için harekete geçti. Yapılan araştırma ve kamera incelemesi sonucu tekne motorunun kiralık bir araç ile İ.H. (26), B.Ç. (33) ve İ.A. (32) tarafından çalındığı tespit edildi. Yapılan takip ve ikna çalışması sonucu şüphelilerden İ.A. çalınan tekne motoru ile birlikte Kumbağ Jandarma Karakolu Komutanlığı tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tekne motoru tam ve sağlam olarak mağdur E.G.'ye teslim edildi. Ayrıca, şüpheli İ.A. ile yapılan mülakatta, şahıs Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçelerinde de 4 ayrı tekne hırsızlığı olayına karıştığını itiraf etti.

Öte yandan, hırsızlık olayına karışan İ.H.’nin 5 adet suç kaydı, B.Ç.’nin 30 ayrı suç kaydı ve İ.A.’nın ise 3 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Şahıslarla ilgili soruşturma işlemleri başlatıldı.

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