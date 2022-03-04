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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suya yüzde 70 zam teklifi, Başkanın sosyal medya paylaşımıyla geri tepti

İHA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi TESKİ'nin yüzde 70'lik su zammı teklifi, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in yüzde 70'lik zammı toplantı öncesi halka duyurması ile geri tepti. Kadir Albayrak su zammında yüzde 50'ye kadar inerken, karar yüzde 35 ile kabul edildi.

Suya yüzde 70 zam teklifi, Başkanın sosyal medya paylaşımıyla geri tepti

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi TESKİ’nin yüzde 70’lik su zammı teklifi, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in yüzde 70’lik zammı toplantı öncesi halka duyurması ile geri tepti. Kadir Albayrak su zammında yüzde 50’ye kadar inerken, karar yüzde 35 ile kabul edildi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresinin yüzde 70'lik su zam teklifi için komisyon üyelerini ve başkanları olağanüstü toplantıya çağırdı. Bunun üzerine Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, toplantıdan 1 gün önce Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yüzde 70'lik zam teklifini sosyal medyada paylaştı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, sosyal medyada çok fazla tepkinin gelmesi üzerine Yahya Kemal Beyatlı kültür Merkezi’nde düzenlenen olağanüstü toplantıya su zammı için yüzde 50 zam teklifi ile geldi. Toplantıda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel arasında tansiyon yükseldi. zaman zaman tansiyon yükseldi. Yüzde 50 zam teklifine AK parti grubu ret oyu verirken, CHP grubu ise yüzde 35'lik zamma evet dedi. Bunun üzerine Tekirdağ'da su zammına yüzde 35'lik rakam CHP'nin oy çokluğu ile kabul edildi.
“320 trilyon parayı sokağa atıyorsunuz”
Toplantı sonrasında açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Geçtiğimiz yıl yaptıkları su zammının ardından her ay düzenli olarak yüzde 60’a yakın su zammı yaptılar. Otomatik olarak yaptılar. Yüzde 58 enflasyon farkı var dediler içeride. Yani geçen yıldan bugüne kadar aldıkları kararın üzerine yüzde 58 zam yaptılar. Onun üstüne dün akşam bize verdikleri yüzde 70’ti şimdi Kadir Başkan kalktı dedi ki yüzde 50 yapalım. Milletin suyu üzerine bu kadar oynanır mı? Yüzde 58’ini zaten geçen yıldan beri ilave ettin durdun. Şimdi de kalkıyorsun yüzde 70 istiyorsun. Yüzde 50 olsun diyorsun. Olmadı yüzde 35 olsun bunu bana verin diyorsun. Bu TESKİ aynı yeri 4 defa beş defa kazarsa, bu TESKİ’nin ayakta durma şansı var mı? Yüzde 40 kaçağı var. Yüzde 40 kaçak demek yıllık 80 milyon küpün yüze 40’ı 32 milyon metreküp yapar. TL’ye çevrilmiş hali ile 320 trilyon parayı sokağa atıyorsunuz. Ondan sonra gelip ben suya zam yapacağım diyorsun. Böyle bir şey olabilir mi” dedi.
“TESKİ’nin şuan itibarıyla 1 buçuk katrilyon borcu var”
Başkan Yüksel açıklamasının devamında, “Bunun bütün maliyetlerini hemşerilerimizin sırtına yüklemekte kararlıydılar. Bugünde çoğunluk onlarda olduğu için yüzde 58 enflasyon farkın rağmen birde yüzde 35 fiyat farkı aldılar. TESKİ’nin şuan itibarıyla 1 buçuk katrilyon borcu var. Bu borcun yüzde 90’ı işi bilmezliklerinden, bir yeri defalarca kazmalarından oluşan sorunlardandır. TESKİ’nin bu üst kadrolarını acilen değiştirmeleri gerekiyor. TESKİ’nin bize 1 buçuk trilyon borcu var. Kazıyor kazıyor bana parasını vermiyor. Bu oylamada su zammına hayır diyen bütün meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. CHP Grubu da Kadir Albayrak’ın yüzde 50 zam teklifine sadece yüzde 35’ine kadar dayanabildi. Bu faturaların içerisinde CHP, AK Parti 11 ilçe belediyesinin her birinin çöp toplama giderleri var. Biz geçen yıl aldığımız bedellerin üzerine bir kuruş fark almadık. TESKİ’nin bütün üst düzey kadrosunu istifaya davet ediyorum” diye konuştu.
Başkan Yüksel ayrıca, yanında getirdiği dövizlerle CHP’yi eleştiri oklarının hedefine alarak, elektrik zammını eleştirenlere atıfta bulunarak, “Elektrik santrali yapıyorsun CHP Karşı çıkıyor. Baraj yapıyorsun CHP karşı çıkıyor. Nükleere gireyim diyorsun CHP karşı çıkıyor. Enerji bağımsızlığı işle ilgili Recep Tayip Erdoğan tarafından bir yatırım yapılıyorsa bir bakıyorsun ki CHP’nin bütün teşkilatları orada. Diyor ki ‘Biz bunu istemiyoruz’ Arkadaş elektriği biz üfleyerek mi üreteceğiz” şeklinde konuştu.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin suya yüzde 70’lik zam teklifi için başkanları ve komisyon üyelerini çağırdığı olağanüstü toplantı öncesi paylaşım yaptığını da aktaran Başkan Yüksel, “Eğer ben bu paylaşımı yapmasaydım sen yüzde 70 teklif ile gelecektin Kadir Albayrak. Cesaret edemedin yüzde 35’te kaldın. O yüzde 70 zamma herkes el kaldıramazdı. Bu millet bize hakkını savunmak için oy verdi. Biz o koltuğa oturduk. Sen istediğin kadar bağır. Bizden istediği zam teklifi burada yüzde 70. Dün akşamki paylaşımından sonra çektin zammı bunu kabul et” diyerek açıklamasını noktaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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