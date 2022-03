Tekirdağ'da yüzde 50 zam teklifine CHP'liler de karşı çıktı; su zammı yüzde 35 oldu

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın suya yüzde 50 zam teklifine CHP'li komisyon üyeleri de ret oyu verdi. Suya zam oranı, oy çokluğuyla yüzde 35 olarak kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), su zammını görüşmek için olağanüstü genel kurulu toplandı. Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı AK Parti'li Cüneyt Yüksel ile genel kurul üyeleri katıldı. Başkan Albayrak toplantıda, suya yüzde 50 zam yapılması için önerge verdi. Önerge üzerine toplantıya 15 dakika ara verilmesinin ardından komisyondaki CHP'li 6, AK Parti'li 3 üye yüzde 50 zam teklifini kabul etmedi, suya oy çokluğuyla yüzde 35 zam yapılmasını genel kurula sundu.

ALBAYRAK: TEKLİFİMİ REDDETMEYİN

Komisyon kararının ardından genel kurul üyelerini seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Biz niye bugün buraya gelme ihtiyacını hissettik birden bire, bir günde elektrik fiyatlarına yüzde 137 zam gelince ne yaparız diye bunun çalışması ve kısa vadede olağanüstü bir toplantı yaptık. Ama burada bir şey daha oldu. Bizim ayda 12 milyon lira TREDAŞ'a ödediğimiz elektrik parası bir anda 25 milyona çıktı. Ama daha ilginci oldu. Bizden her ay 4 taksitte, her hafta 4 ayrı ödeme ile para alan TREDAŞ, 12 milyon lira parayı bundan sonra peşin istiyorum dedi. Bugün dediğim gibi enflasyon insin, suyu biz de indiririz. Elektrikte vergiyi bugün kaldırın, yarın biz de kaldıralım. Ama şu anda bizim yatırım yapmamız lazım. Hemen reddetmeyin, lütfen hemen reddetmeyin çok rica ediyorum. Ama bugün tarihi bir oylama yapıyoruz. Tekirdağ'ın geleceğine yönelik yatırımlar ile ilgili önemli bir görevimiz var. Onun için bu yatırımları yapmamız lazım, önemlidir bu yatırımlar. Sizden ricam AK Parti grubu lütfen hayır vermeyin, biraz vicdanınıza koyun Tekirdağ'ın geleceğini oylayacağız, sonra vicdanen çok rahatsız oluruz. CHP grubundan ricam lütfen arkadaşlar yüzde 35'te ısrar etmeyin, bugün bu meclisten yüzde 50 kararını çıkartalım. Özellikle rica ediyorum. Bakın verirsiniz, vermezsiniz. Kimseye kalkıp da zorla oy verdirtecek halimiz yok ama ben bu gerçekleri ortaya koydum. Yatırım yapacağım diyorum, yüzde 35 sadece elektriği karşılar ama bu sadece elektrikle olmuyor yani, pompası var, sistemi var, borusu var, kapağı var" diye konuştu.

Başkan Albayrak'ın konuşmasının ardından genel kurul üyeleri komisyonun sunduğu suya yüzde 35 zammı oy çokluğuyla kabul etti.

YÜKSEL: İŞ BİLMEZLİKLERİNİ VATANDAŞIN SIRTINA YÜKLÜYORLAR

Genel kurulun ardından konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, geçen yılın ardından her ay suya düzenli yüzde 60'a varan zam yapıldığını söyledi. Yüksel, "Yüzde 58 enflasyon farkı var dediler, içeride yani geçen yıldan bugüne aldıkları zaten kararın üzerine yüzde 58 zam yaptılar. Onun üstüne dün akşam itibarı ile bize verilen teklif ettikleri yüzde 70'ti. Şimdi Kadir Başkan yüzde 50 zam yapalım dedi. Burada pazarlık yaptık, yani milletin suyu üzerinden bu kadar oynanır mı? Yüzde 58'ini zaten sen geçen yıldan beri faturalara sürekli ilave ettin durdun. Şimdi kalkıyorsun yüzde 70 istiyorsun, olmadı yüzde 50 olsun diyorsun, olmadı yüzde 35 olsun, bunu bana verin diyor. Be arkadaş, aynı yeri kazdıklarına dair ruhsatları, aynı yeri TESKİ 4-5 defa kazarsa bu TESKİ'nin ayakta durma şansı var mı? Senin, benim yani milletin parasını aynı yeri 4 defa kazarak veriyor, yani müteahhidi zengin ediyor sonra biz zarar ediyoruz diyor. Yüzde 40 kaçak var, yüzde 40 kaçak ne demek biliyor musunuz? Onların istediği fiyat farkı ile söylüyorum, yaklaşık 10 liradan baz alalım. 80 milyon metre küpün yüzde 40'ı 32 milyon metreküp yapar, 32 milyon metreküpün liraya çevrilmiş hali 320 trilyon parayı sokağa atıyorsunuz. Diyorsunuz ki; biz şehir şebeke hatlarını yeniledik. Arkadaş, yenilediğin bütün şehir şebeke hatları patlıyor. Patladığında tamir için harcadığın para, bana yollar için ödettiğin para ve kaçaktan kaybın para 320 trilyon sadece kaçağı. İnanın bu yıllık 500 trilyon liradır. Sonra bu iş bilmezliklerini sürekli üst üste alarak gelerek, ne yapıyor, ben suya zam yapacağım diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi?" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-03-04 15:38:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.