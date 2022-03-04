Tekirdağ'da yüzde 50 zam teklifine CHP'liler de karşı çıktı; su zammı yüzde 35 oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da yüzde 50 zam teklifine CHP'liler de karşı çıktı; su zammı yüzde 35 oldu

DHA

Tekirdağ'da yüzde 50 zam teklifine CHP'liler de karşı çıktı; su zammı yüzde 35 oldu


Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın suya yüzde 50 zam teklifine CHP'li komisyon üyeleri de ret oyu verdi. Suya zam oranı, oy çokluğuyla yüzde 35 olarak kabul edildi.
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), su zammını görüşmek için olağanüstü genel kurulu toplandı. Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı AK Parti'li Cüneyt Yüksel ile genel kurul üyeleri katıldı. Başkan Albayrak toplantıda, suya yüzde 50 zam yapılması için önerge verdi. Önerge üzerine toplantıya 15 dakika ara verilmesinin ardından komisyondaki CHP'li 6, AK Parti'li 3 üye yüzde 50 zam teklifini kabul etmedi, suya oy çokluğuyla yüzde 35 zam yapılmasını genel kurula sundu.
ALBAYRAK: TEKLİFİMİ REDDETMEYİN
Komisyon kararının ardından genel kurul üyelerini seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Biz niye bugün buraya gelme ihtiyacını hissettik birden bire, bir günde elektrik fiyatlarına yüzde 137 zam gelince ne yaparız diye bunun çalışması ve kısa vadede olağanüstü bir toplantı yaptık. Ama burada bir şey daha oldu. Bizim ayda 12 milyon lira TREDAŞ'a ödediğimiz elektrik parası bir anda 25 milyona çıktı. Ama daha ilginci oldu. Bizden her ay 4 taksitte, her hafta 4 ayrı ödeme ile para alan TREDAŞ, 12 milyon lira parayı bundan sonra peşin istiyorum dedi. Bugün dediğim gibi enflasyon insin, suyu biz de indiririz. Elektrikte vergiyi bugün kaldırın, yarın biz de kaldıralım. Ama şu anda bizim yatırım yapmamız lazım. Hemen reddetmeyin, lütfen hemen reddetmeyin çok rica ediyorum. Ama bugün tarihi bir oylama yapıyoruz. Tekirdağ'ın geleceğine yönelik yatırımlar ile ilgili önemli bir görevimiz var. Onun için bu yatırımları yapmamız lazım, önemlidir bu yatırımlar. Sizden ricam AK Parti grubu lütfen hayır vermeyin, biraz vicdanınıza koyun Tekirdağ'ın geleceğini oylayacağız, sonra vicdanen çok rahatsız oluruz. CHP grubundan ricam lütfen arkadaşlar yüzde 35'te ısrar etmeyin, bugün bu meclisten yüzde 50 kararını çıkartalım. Özellikle rica ediyorum. Bakın verirsiniz, vermezsiniz. Kimseye kalkıp da zorla oy verdirtecek halimiz yok ama ben bu gerçekleri ortaya koydum. Yatırım yapacağım diyorum, yüzde 35 sadece elektriği karşılar ama bu sadece elektrikle olmuyor yani, pompası var, sistemi var, borusu var, kapağı var" diye konuştu.
Başkan Albayrak'ın konuşmasının ardından genel kurul üyeleri komisyonun sunduğu suya yüzde 35 zammı oy çokluğuyla kabul etti.
YÜKSEL: İŞ BİLMEZLİKLERİNİ VATANDAŞIN SIRTINA YÜKLÜYORLAR
Genel kurulun ardından konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, geçen yılın ardından her ay suya düzenli yüzde 60'a varan zam yapıldığını söyledi. Yüksel, "Yüzde 58 enflasyon farkı var dediler, içeride yani geçen yıldan bugüne aldıkları zaten kararın üzerine yüzde 58 zam yaptılar. Onun üstüne dün akşam itibarı ile bize verilen teklif ettikleri yüzde 70'ti. Şimdi Kadir Başkan yüzde 50 zam yapalım dedi. Burada pazarlık yaptık, yani milletin suyu üzerinden bu kadar oynanır mı? Yüzde 58'ini zaten sen geçen yıldan beri faturalara sürekli ilave ettin durdun. Şimdi kalkıyorsun yüzde 70 istiyorsun, olmadı yüzde 50 olsun diyorsun, olmadı yüzde 35 olsun, bunu bana verin diyor. Be arkadaş, aynı yeri kazdıklarına dair ruhsatları, aynı yeri TESKİ 4-5 defa kazarsa bu TESKİ'nin ayakta durma şansı var mı? Senin, benim yani milletin parasını aynı yeri 4 defa kazarak veriyor, yani müteahhidi zengin ediyor sonra biz zarar ediyoruz diyor. Yüzde 40 kaçak var, yüzde 40 kaçak ne demek biliyor musunuz? Onların istediği fiyat farkı ile söylüyorum, yaklaşık 10 liradan baz alalım. 80 milyon metre küpün yüzde 40'ı 32 milyon metreküp yapar, 32 milyon metreküpün liraya çevrilmiş hali 320 trilyon parayı sokağa atıyorsunuz. Diyorsunuz ki; biz şehir şebeke hatlarını yeniledik. Arkadaş, yenilediğin bütün şehir şebeke hatları patlıyor. Patladığında tamir için harcadığın para, bana yollar için ödettiğin para ve kaçaktan kaybın para 320 trilyon sadece kaçağı. İnanın bu yıllık 500 trilyon liradır. Sonra bu iş bilmezliklerini sürekli üst üste alarak gelerek, ne yapıyor, ben suya zam yapacağım diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi?" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2022-03-04 15:38:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilin çaptığı Medine ağır yaralandı; kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin çaptığı Medine ağır yaralandı; kaza anı ...
Çarpmanın etkisiyle 5 metre sürüklendi Yaya üst geçidini kullanmayan lise öğrencisi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Çarpmanın etkisiyle 5 metre sürüklendi Yaya üst ...
Suya yüzde 70 zam teklifi, Başkanın sosyal medya paylaşımıyla geri tepti
YEREL HABERLER Suya yüzde 70 zam teklifi, Başkanın sosyal medya ...
Horoz dövüşü ve yasa dışı bahse 49 bin lira ceza
YEREL HABERLER Horoz dövüşü ve yasa dışı bahse 49 bin lira ceza
Horoz dövüşüne 49 bin TL ceza
YEREL HABERLER Horoz dövüşüne 49 bin TL ceza
Çalıntı tekne motoru bulundu
YEREL HABERLER Çalıntı tekne motoru bulundu
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kozuva: "Bölgemiz için çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ...
Fatih Caddesi’nde sıkı denetim
YEREL HABERLER Fatih Caddesi’nde sıkı denetim
Başkan çıldırdı, vatandaş çileden çıktı: Aynı yeri 4’üncüye kazdılar Onlar kazıyor, Başkan yama yapıp ’TESKİ kazısıdır’ işareti koyuyor
YEREL HABERLER Başkan çıldırdı, vatandaş çileden çıktı: Aynı yeri ...
Kadın güvenlikçi sıra kavgasını tek başına önledi, takdire layık görüldü
YEREL HABERLER Kadın güvenlikçi sıra kavgasını tek başına önledi, ...
Sahte parayla alışveriş yapan şüpheliler polise yakalandı Tekirdağ’da sahte banknotla alışveriş yaptığı belirlenen 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Sahte parayla alışveriş yapan şüpheliler polise ...
Çorlu’da motosikletli kurye kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çorlu’da motosikletli kurye kazası: 1 yaralı
Trakya’da arilik çalışmaları
YEREL HABERLER Trakya’da arilik çalışmaları
Trakya’da Ocak ayında 256, milyon dolar ihracat, 251 milyon dolar ise ithalat yapıldı
YEREL HABERLER Trakya’da Ocak ayında 256, milyon dolar ihracat, 251 ...
Süleymanpaşa dört bir yandan dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Süleymanpaşa dört bir yandan dezenfekte ediliyor
Tekirdağ'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 ...
Tekirdağ’da 31 kişi uyuşturucudan tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 31 kişi uyuşturucudan tutuklandı
İstiklal Marşı’mızı Güzel Okuma Yarışması Ergene birincileri belli oldu
YEREL HABERLER İstiklal Marşı’mızı Güzel Okuma Yarışması Ergene ...
Sokağındaki zincir marketleri dize getirdi: Ekmek 1 TL’ye düştü Zincir marketler, bu sokakta ekmeği 1 TL’ye düşürürken, başka mahallerdeki şubelerinde ise ekmeği 2,5 liradan satıyor Gazetecileri görünce fiyatları söktüler
YEREL HABERLER Sokağındaki zincir marketleri dize getirdi: Ekmek 1 ...
Öğrencilere siber eğitim
YEREL HABERLER Öğrencilere siber eğitim
Ergene’de kadına şiddetle mücadele toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Ergene’de kadına şiddetle mücadele toplantısı yapıldı
Öğrenciler, İstiklal Marşı’nı daha güzel okumak için yarıştı
YEREL HABERLER Öğrenciler, İstiklal Marşı’nı daha güzel okumak için ...
Şarköy'de 110 litre sahte şarap ele geçirildi
YEREL HABERLER Şarköy'de 110 litre sahte şarap ele geçirildi
Tekirdağ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.