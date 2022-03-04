Otomobilin çaptığı Medine ağır yaralandı; kaza anı kamerada

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Onur KAYA/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, üst geçidi kullanmayarak, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Medine Şimşek (15), otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Çerkezköy-Çorlu yolunun Kızılpınar Mahallesi yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. Veliköy OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Medine Şimşek, yanındaki arkadaşıyla üst geçidi kullanmayarak, sürücülere de yeşil ışık yanarken yolun karşısına geçmek istedi. Çocukların geçtiğini gören minibüs sürücüsü dururken, solundan gelen E.D.'nin kullandığı 66 LD 388 plakalı otomobil, Medine Şimşek'e çarptı. Yola savrulan Medine, ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İlk müdahaleyi çevredekilerin yaptığı Medine, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Medine Şimşek, buradan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarmanın gözaltına aldığı otomobil sürücüsü E.D. ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA

2022-03-04 16:38:42



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