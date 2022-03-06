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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yüksel, Yeşilay Tekirdağ Şubesi yönetimini ağırladı

İHA

Başkan Yüksel, Yeşilay Tekirdağ Şubesi yönetimini ağırladı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Yeşilay Haftası dolayısıyla kendisine ziyarette bulunan Yeşilay Derneği Tekirdağ Şubesi Başkanı Zafer Soykırlı ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.
Süleymanpaşa Belediyesi Sahil Ek Hizmet Binasında Yeşilay Tekirdağ Şubesi temsilcilerini misafir eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’e bazı birim müdürleri de eşlik etti. Şube Başkanı Soykırlı ve katılımcılar ile fikir alışverişinde bulunan Başkan Yüksel, Yeşilay Derneği’nin Tekirdağ’da yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi alarak her türlü bağımlılığa karşı yürüttükleri mücadele için teşekkür etti. Belediye olarak sosyal projelere ve çalışmalara önem verdiklerini söyleyen Yüksel, Yeşilay ile her türlü işbirliğine ve desteğe hazır olduklarını ifade etti. Ziyarette ayrıca Yüksel, Yeşilay Haftası münasebetiyle çiçek takdim ederken Şube Başkanı Zafer Soykırlı ise Yüksel’e Yeşilay armalı kazak hediye etti.
Ziyaret ile ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Yeşilay Haftası dolasıyla ziyaretimize gelen Tekirdağ Yeşilay Derneği Şube Başkanımız Zafer Soykırlı ve yönetim kurulu üyelerini belediyemizde ağırladık. Sohbet ederek yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldığımız Yeşilay gönüllülerine, bağımlılıklarla mücadelede göstermiş oldukları çabadan dolayı teşekkür ederek, başarılar diledik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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