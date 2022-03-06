Okul Aile Birliği başkanlarına narkotik semineri

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında; Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Belediyesi işbirliği ile Süleymanpaşa’da faaliyet gösteren okulların Okul Aile Birliği başkanlarına uyuşturucu maddenin zararları ile ilgili seminer verildi.

Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen “En İyi Narkotik Polisi Anne” semineri, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından verilirken, seminerde narkotik maddelerin özellikleri, korunma ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

Üç kurum işbirliği yaptı

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ile Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Süleymanpaşa’da eğitim öğretim faaliyeti yürüten okulların Okul Aile Birliği başkanlarına ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ semineri gerçekleştirilmiştir. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin sağlıklı ve iyi birer birey olmaları hususunda ailelerin dikkat etmeleri gereken noktalar hususunda Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından faydalı bilgiler paylaşılmıştır,” ifadelerine yer verildi.

“En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamındaki seminerlerin, talep eden okullarda, öğrenci velilerine yönelik olarak düzenlenmeye devam edeceği ifade edildi.

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