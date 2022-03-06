Marmara Denizi'nde poyraz; gemiler ve tekneler demir attı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)MARMARA Denizi'nde etkili olan şiddetli poyraz nedeniyle çok sayıda yük gemisi ve tekne, Tekirdağ açıklarında demir attı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Marmara Denizi'nde şiddetli poyraz etkili oldu, birçok yük gemisi Tekirdağ açıklarında demir attı. Denize açılan balıkçı tekneleri de Süleymapaşa balıkçı barınağına geri döndü. Balıkçılar av için barınakta beklemeye geçerken, dalgalar da Tekirdağ kıyılarına vurdu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2022-03-06 15:00:30
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