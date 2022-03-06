Çorlu’da kaza sonrası bıçaklı sopalı kavga: 5 yaralı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde maddi hasarlı kaza sonrası taraflar arasında çıkan bıçak ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal 4. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobil sokak üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Küçük çaplı maddi hasarlı kaza sonrası iki tarafın sözlü tartışması kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada H.A., O.A., M.A., A.G. ve Ö.A. yaralandı. Polis ekiplerinin kavgaya müdahalesinin ardından olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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